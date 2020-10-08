Свердловский кардиоцентр из-за коронавируса не принимает новых пациентов

В кардиоцентре полностью закрыли отделение инвазивной кардиологии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский институт кардиологии в Екатеринбурге временно не принимает новых пациентов. В кардиоцентре полностью закрыли отделение инвазивной кардиологии из-за поступившей туда пациентки с положительным тестом на коронавирус. Информацию об этом подтвердил директор Института Ян Габинский.

- Закрыта госпитализация в кардиоцентр для того чтобы можно было продезинфицировать его. С понедельника если все нормально, то будем начинать принимать пациентов, - рассказал «КП-Екатеринбург» Ян Габинский.

Пациентку, у которой был обнаружен коронавирус, перевели на лечение в другое медучреждение. Все люди, которые уже находились в кардиоцентре, получают необходимую медицинскую помощь. Пациентов Свердловского кардиоцентра пока направляют в другие больницы. Если у них обнаруживается коронавирус, то их госпитализируют в Верхнюю Пышму.