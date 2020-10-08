В Нижнем Тагиле дом признали аварийным только после вмешательства прокуратуры

Дои признали аварийным только когда жители забили тревогу и обратились в прокуратуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильцы, проживающие по улице Боровая, 37 только через прокуратуру добились, чтобы их дом признали аварийным. Ранее они неоднократно обращались в мэрию, но никаких мер со стороны администрации принято не было.

- В многоквартирном доме в неисправном состоянии находятся лестницы, нарушено остекление подъезда, имеются многочисленные трещины и пробоины в кровле здания, разрушены печные трубы и фасад здания, отсутствует ряд стропил, имеется крен двух балконов, а также иные повреждения, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Специалисты после проверки признали, что эксплуатация дома в указанном техническом состоянии создает угрозу жизни и здоровью жильцов. Сотрудники прокуратуры обратились в суд с иском к администрации Нижнего Тагила. После этого комиссия провела обследование и признала дом аварийным и подлежащим сносу.

- Прокуратура продолжает комплекс мероприятий по фактическому восстановлению жилищных прав жителей данного дома, - отметили в ведомстве.