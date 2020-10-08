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Про отца Сергия снимут новый фильм

Об этом заявил продюсер Александр Роднянский
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Сергий Романов был судим за убийство

Сергий Романов был судим за убийство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Про опального отца Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь, снимут фильм. Об этом в своем Instagram заявил продюсер Александр Роднянский.

- Сергий, как в своё время это делали и большевики, дает максимально простые ответы на вызовы сложнейшего мира. Этим он и привлекает тех, кого мучают неопределенность, тревожность, недоверие, неуверенность в завтрашнем дне - тех, кого так много в современном мире, - написал Роднянский.

Напомним, что летом этого года документальный фильм о монастыре сняла и Ксения Собчак. Сначала Сергия лишили сана схиигумена, а потом отрекли от церкви.

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