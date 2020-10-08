Спрятал под мешками мусора: уралец до смерти избил сожительницу и вывез ее тело в лес

Мужчине дали восемь лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве своей сожительницы. Все произошло в начале мая прошлого года: мужчина выпил и поссорился с подругой. Дело дошло до драки – кулаком он ударил ее в скуловую часть головы. Удар был настолько сильный, что женщина погибла на месте.

- После совершения преступления подсудимый, испугавшись ответственности, положил тело потерпевшей в свой автомобиль, и, не доезжая до поселка Межень, остановился и выбросил тело в лесу, заложив его мешками с мусором, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, мужчину поймали и завели на него уголовное дело. Красноуральский суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.