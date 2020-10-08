Не верьте фейкам: в Екатеринбурге школы не будут переводить на дистант из-за COVID-19

В регионе нет ни одной школы, которую бы закрыли из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге родители школьников начали получать в мессенджерах тревожные сообщения о том, что из-за коронавируса все школы с 19 октября переходят на дистанционное обучение. В региональном оперштабе призвали не верить этой информации.

По официальной информации, департамент образования Екатеринбурга не издавал приказов о переводе школ, вузов и детсадов на «удаленку». Такое решение принимается в соответствии с эпидситуацией.

- Оперативным штабом на данный момент этот вопрос не рассматривался. Накануне на заседании штаба был еще раз уточнен алгоритм перевода отдельных классов или образовательных учреждений на дистант в случае заносов COVID-19, - рассказали в оперштабе.

На сегодняшний день в Свердловской области из-за коронавируса нет ни одной закрытой школы, но, вместе с тем, на дистанте находятся 408 классов. «На данный момент графики завершения первой четверти и начала каникул по инициативе органов управления образованием не пересматриваются», - добавили в оперштабе.