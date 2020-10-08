РПЦ отреставрирует здание, где находился Свердловский рок-клуб

Внутри Епархиального дома организуют духовно-просветительский центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская епархия отреставрируют здание на Володарского, 9, в котором в 1980-х находился Свердловский рок-клуб. После ремонта в нем организуют духовно-просветительский центр. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Епархии.

- Поскольку здание в аварийном состоянии, предстоит реконструкция, по завершении которой здание продолжит выполнять свою духовно-просветительскую миссию, - рассказали в Епархии. - Можно сказать, что спустя век здание возвращается к своему предназначению.

Там отметили, что в новом центре будут работать кружки художественной самодеятельности, там же будут заниматься различные творческие коллективы, проходить концерты, лекции и встречи.

Епархиальный дом на Володарского был построен в 1917 году братством Симеона Верхотурского. Затем здание было передано Екатеринбургской епархии. Сейчас оно заброшено.