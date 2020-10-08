ЕВРАЗ освоил атмосферостойкую сталь для фасонного проката

Балка ЕВРАЗ НТМК Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат первым в России освоил производство фасонного проката, не требующего антикоррозийной обработки. Прокат изготавливается из стали 14ХГНДЦ, отличающейся повышенной стойкостью к атмосферному воздействию.

ЕВРАЗ Металл Инпром (ЕМИ, трейдинговая компания группы) уже отгрузил первые партии нового двутавра и швеллера на строительство моста через реку Юбра в Архангельской области. Это первый проект в стране, где применен фасонный прокат из 14ХГНДЦ. При этом металлоконструкции из атмосферостойкой стали широко распространены в США и Европе.

Применение атмосферостойких сталей в конструкциях мостов – успешное инженерное решение, поскольку в среднем за 100-летний нормативный период эксплуатации моста затраты на антикоррозийную защиту в 4-5 раз превышают стоимость самих металлоконструкций. Внедрение и активное применение в мостостроении коррозионностойкого проката ЕВРАЗа позволит принципиально снизить затраты на содержание строений.

«ЕВРАЗ НТМК постоянно развивает технологические процессы и расширяет продуктовую линейку, чтобы предлагать рынку качественный прокат, подходящий для самых разных условий эксплуатации, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Благодаря особому химическому составу и специальным легирующим элементам прокат ЕВРАЗа из стали 14ХГНДЦ обладает повышенной стойкостью к коррозии и требуемой прочностью. В целом на комбинате освоено более 1000 различных марок стали для производства строительных двутавров, швеллеров, уголков и любой другой продукции из сортамента ЕНТМК».

«ЕВРАЗ Металл Инпром готов поставлять клиентам фасонный прокат из стали 14ХГНДЦ. Новая продукция вполне может конкурировать с традиционным прокатом, при этом она не требует окраски в течение всего срока службы конструкций, – сказал генеральный директор ЕМИ Сергей Синцов. – Мы убеждены, что атмосферостойкая сталь будет оптимальным решением для малообслуживаемых и неокрашиваемых конструкций: мостов, опор ЛЭП, малых искусственных сооружений».