Держите шапки, чтобы не улетели: на Средний Урал надвигается сильный ветер

На Средний Урал надвигается сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается непогода. По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/сек. В связи с этим спасатели МЧС решили напомнить о правилах безопасности.

Во-первых, дома следует закрыть все окна и форточки, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.

Во-вторых, если сильный ветер застал вас на улице, спрячьтесь в подъезде. Однако не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями или около недостроенных зданий. Не нужно подходить к оборванным проводам и плохо закрепленным конструкциям.

В-третьих, если во время непогоды вы находитесь за рулем, будьте очень осторожны. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, а также избегайте резких маневров. Кроме того, не паркуйте машины рядом с деревьями и рекламными щитами.

Если вдруг произошло ЧП, сразу же звоните по телефонам: 101 или 112.