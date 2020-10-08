В Екатеринбурге пропала молодая девушка с татуировкой на ключице

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге полиция и волонтеры разыскивают 19-летнюю Лозовскую Анастасию Сергеевну. Девушка пропала еще 4 октября – днем вышла из дома, но обратно так и не вернулась. На связь она не выходила. Поиски ведет ПСО «Лиза Алерт».

- Девушка живет вдвоем с мамой, она и стала заявителем. Известно, что с ней она не ругалась, отношения в семье у них хорошие, - рассказали «Комсомолке» волонтеры.

Особые приметы: татуировка на ключице, надпись «Не предавай».

Приметы: рост 153 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза.

В день пропажи была одета в темно-зеленую куртку с капюшоном, черные леггинсы, белые кроссовки с оранжевыми вставками.

Если вы вдруг видели где-то Анастасию или знаете, где она может быть, обязательно сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.