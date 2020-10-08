Россиянка, осужденная пожизненно в Швейцарии, выступила с последним слово

Елена Панова переехала в Швейцарию в надежде начать новую жизнь. Фото: личная страница "ВКонтакте"

Сегодня, 8 октября 2020 года, в Швейцарии поставят точку в деле россиянки Елены Пановой. Ранее жительницу Екатеринбурга признали виновной в подстрекательстве к убийству бывшей жены супруга Серджио Джуссани.

Елена выступила в суде с последним словом.

Пожалуйста, услышьте меня, я невиновна! Я хотела бы поблагодарить суд и всех, кто принимал участие в процессе. Моих адвокатов, особенно хочу отметить адвоката Багратиони Георгия Николаевича и консула Посольства России в Швейцарии Родиона Сергеевича Васильева , а также сотрудников тюрьмы Хиндельбанк. Вы посадили в тюрьму невинного человека, я не убийца, я бедная женщина, оказавшаяся в этой сложной жизненной ситуации. Мне не везло в жизни. Я выросла без отца и пережила физическое насилия в первом браке в России.

- Пришлось принять непростое решение развестись. Но самый большой ужас начался, когда я вышла замуж за своего нового мужа: тюрьма, которая, разлучила меня с моими детьми, после приговора к пожизненному заключению. Приговор, с которым я никогда не соглашусь. Я провела, эти два года и пять месяцев, с чувством сильного стресса и страха. Наконец последний отчаянный призыв: «Послушайте меня, пожалуйста, я не совершала этого преступления, пожалуйста, я очень надеюсь на справедливость, прежде чем принимать взвешенное решение, помните, моя жизнь в ваших руках». Прошу вас, освободить меня. Я не преступник, - приводит слова Елены адвокат Георгий Багратиони.

Напомним, что до этого суд назначил россиянке пожизненный срок в тюрьме.