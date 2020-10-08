Юлия Михалкова рассказала о своей запретной фразе

Фото: Instagram Юлии Михалковой

Юмористка Юлия Михалкова поделилась секретом уверенности в себе. Раньше экс-артистка шоу «Уральские пельмени» не могла назвать себя смелой, но сейчас, по словам 37-летней уралочки, все поменялось. Красавица говорит, что перемены в жизни наступили, когда она перестала говорить себе шесть запрещенных фра.

- Первая: «Это невозможно». Неуверенность в себе рождает страх. А страх рождает ленивые отговорки в стиле «это невозможно». В общем, лишь бы не делать. У меня всё изменилось, когда я перестала принимать важные решения по вечерам. После съёмок, ближе ко сну слишком много сомнений, снижается концентрация, пропадает азарт, желание. В таком состоянии многое казалось невозможным, - пишет Юлия Михалкова у себя на странице в Instagram.

Теперь Юлия Михалкова принимает все решения только утром после вкусного завтрака и чашки кофе. Актриса пообещала рассказать о других пяти запрещенных фразах чуть позже.

Кстати, Юлия Михалкова больше года назад покинула коллектив «Уральских пельменей». За это время свердловчанка переехала в Москву, а также написала свои мемуары с интригующим названием «Не говори мужчинам нет».