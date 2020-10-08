Стартовал конкурс «Молодой лидер ВИЗ-Стали»

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовал корпоративный конкурс «Молодой лидер», нацеленный на выявление перспективных и талантливых работников в возрасте до 35 лет, поддержку их дальнейшего профессионального развития.

В первом отборочном этапе, который прошел в формате тестирования, участвовали 36 сотрудников цеха холодной прокатки, ремонтного и энергетического управлений. Будущие конкурсанты ответили на 100 вопросов, продемонстрировав знание истории завода, правил охраны труда, инструментов Производственной системы, стандарта работы руководителя и др. Работники, набравшие наибольшее количество баллов, встретятся в следующем этапе состязания.

Впереди у металлургов самопрезентация, спортивные соревнования и деловая игра. По итогам испытаний жюри в составе руководителей предприятия определит тройку лидеров и вручит победителям дипломы, подарки и денежные сертификаты.

Все финалисты конкурса получат поощрительные выплаты. Кроме того, они будут включены в специальную базу данных перспективных работников.

«На протяжении 10 лет популярный проект «Молодой лидер» помогает выявлять новых талантливых и инициативных сотрудников для пополнения кадрового резерва предприятия. По результатам предыдущих конкурсов, более 60% финалистов сделали серьезный рывок в карьерном развитии», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.