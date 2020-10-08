Полетит из Екатеринбурга в Сочи: «Уральские авиалинии» закупили новый Airbus

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Парк авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнил новенький Airbus A321 с бортовым номером VP-BVR. Самолет доставили в Екатеринбург накануне, 7 октября. Его общая вместимость – 220 кресел. И уже 11 октября он выполнит свой первый рейс из столицы Урала в Сочи.

- Все воздушные судна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полетов, - отметили в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Так, самолеты имеют один из самых высоких показателей среднесуточного налета – 14 часов в сутки.

Как отметили в авиакомпании, до конца этого года в парк поступят еще две лайнера Airbus А321ceo. Все это в рамках программы по обновлению, запущенной еще в 2006 году.