Жители Нижнего Тагила выберут, какие территории надо благоустроить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Нижнего Тагила объявила сбор предложений для формирования списка территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Опрос пройдет с 8 по 20 октября. Горожане сами смогут выбрать места, которые, по их мнению, нуждаются в реконструкции – для этого нужно будет направить письмо в управление городским хозяйством.

- В нем нужно обосновать актуальность реализации проекта, описать существующие проблемы и способы их решения, перечислить ключевые этапы обновления и варианты дальнейшего использования, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Все предложения выставят на общественные обсуждения и голосование. Те площадки, которые наберут больше всего голосов, и будут реконструированы. Заявки принимаются по адресу: проспект Мира, 53, кабинет 202. Телефон: 8 (3435) 48-53-66.