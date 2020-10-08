МЧС: от деревянных бараков в Екатеринбурге нужно избавляться

Весной этого года в пожаре на улице Омской погибли восемь жителей деревянного барака. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Представители МЧС считают, что от деревянных бараков в Екатеринбурге необходимо избавляться. Об этом в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «КП», заявил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Андрей Булдырский.

- Безусловно, деревянные бараки не защищены от огня. Эти постройки прошлого века. Дерево уже подсохшее, а в качестве утепления использован торф, - заявил Андрей Булдырский.

Напомним, что весной этого года в пожаре на улице Омской погибли восемь жителей деревянного барака. Лишь через несколько дней силовикам удалось задержать поджигателя, которым оказался молодой житель Уралмаша.