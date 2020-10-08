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В Екатеринбурге лжесотрудники банка обманули пенсионерку на 666 тысяч

Они оформили на женщину кредит
Евгений СТОЯНОВ
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Полиция завела по факту произошедшего уголовное дело

Полиция завела по факту произошедшего уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 67-летняя женщина стала жертвой кибер-мошенников, отдав жуликам больше 600 тысяч рублей.

Мошенники действовали по привычной схеме: позвонили женщине, представившись сотрудниками банка. Звонивший напугал екатеринбурженку, сказав, что неизвестные пытаются снять с ее карты деньги. Чтобы это предотвратить лжесотрудник банка посоветовал перевести деньги на «защищенный» счет.

- После этого, следуя указаниям звонившего, гражданка установила на телефон специальную программу удаленного доступа, с помощью которой она оформила online-кредит на сумму 620 тысяч рублей. Затем, обналичив деньги через банкомат, потерпевшая перевела их на счет злоумышленников, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Но мошенник на этом не остановился. Узнав, что у женщины есть еще дебетовая карта, он убедил ее снять оттуда деньги и перевести их на якобы «резервный» счет.

- После того, как звонки прекратились, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В итоге общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 666 287 рублей, - уточнили в полиции.

Следственное подразделение отдела полиции № 1 возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сейчас полицейские ищут этих преступников.

Полиция в очередной раз предупреждает о том, что нельзя передавать или переводить деньги незнакомым людям и на неизвестные счета. Если незнакомцы под видом сотрудников службы безопасности банка заставляют сделать перевод или сообщить пароли от карты, нужно сразу закончить разговор и сообщить о подозрительном звонке по официальным телефонам клиентской поддержки, а также обратиться в органы внутренних дел.

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