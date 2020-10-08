В Екатеринбурге больница «забыла» передать данные о ковидных больных

Больница должна заплатить штраф в 100 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ЦГБ №20 оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что администрация «забыла» передать в Роспотребнадзор данные о двух больных коронавирусом. Это выяснилось после того, как в июне этого года санврачи нагрянули в больницу с проверкой, передает «Уральский меридиан».

- Также не было передано экстренное сообщение при выявлении инфекционного заболевания у сотрудника, не соблюдались периодические обследования медицинского работника, имеющего риски заражения COVID-19, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Кроме того, администрация больницы готовила слишком слабый дезинфицирующий раствор – он был разведен до концентрации до 0,993% при допустимой норме 0,2%.

Увидев все нарушения, санврачи составили на ЦГБ административный протокол, который затем направили в суд. Позже больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей. Однако администрацию больницы это не устроило, и они пытались обжаловать решение в Свердловском областном суде. Но его оставили без изменений.