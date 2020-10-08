Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 35,2% с начала года

Контейнерный поезд Фото: Кирилл Широков

В январе – сентябре 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 298,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 35,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во внутреннем сообщении отправлено 147,8 тыс. ДФЭ (+6,7%), в экспортном – 150,7 тыс. ДФЭ (перевозки выросли в 1,8 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 41,6% и составило 228,4 тыс. ДФЭ (перевезено 4,1 млн тонн грузов, +33,9%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 29,6 тыс. ДФЭ (-10% к уровню января – сентября 2019 года);

· черные металлы – 13,8 тыс. (+34,1%);

· лесные грузы –22,5 тыс. (+6,7%);

· бумага – 19,9 тыс. (-3,6%);

· цветные металлы – 15,6 тыс. (+18,5%);

· химикаты и сода – 106,3 тыс. (перевозки выросли в 2,5 раза);

· строительные грузы – 3,1 тыс. (-1,1%);

· огнеупоры – 3,7 тыс. (-20,4%);

· метизы – 4 тыс. (-21,7%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – сентябре 2020 года было перевезено более 4,2 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).