Екатеринбуржца, ограбившего ювелирный магазин, отправили под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в ограблении ювелирного магазина. 8 августа этого года он попросил продавца показать ему ювелирные изделия – две золотые цепи. Мужчина, якобы, хотел их купить.

- Товаровед, исполняя свои трудовые обязанности, выложила на витрину для демонстрации вышеуказанные ювелирные изделия, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – После чего обвиняемый своей рукой толкнул товароведа, похитил украшения и сбежал.

Общий ущерб составил больше 110 тысяч рублей. Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в том, что натворил. На него завели уголовное дело и направили в суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до семи лет колонии.