Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Екатеринбуржца, ограбившего ювелирный магазин, отправили под суд

Теперь ему грозит до семи лет колонии
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
Екатеринбуржца, ограбившего ювелирный магазин, отправили под суд

Екатеринбуржца, ограбившего ювелирный магазин, отправили под суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в ограблении ювелирного магазина. 8 августа этого года он попросил продавца показать ему ювелирные изделия – две золотые цепи. Мужчина, якобы, хотел их купить.

- Товаровед, исполняя свои трудовые обязанности, выложила на витрину для демонстрации вышеуказанные ювелирные изделия, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – После чего обвиняемый своей рукой толкнул товароведа, похитил украшения и сбежал.

Общий ущерб составил больше 110 тысяч рублей. Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в том, что натворил. На него завели уголовное дело и направили в суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до семи лет колонии.

Криминал