«На месте Вики мог быть любой»: Дарья Клюкина заступилась за звезду «Холостяка» Короткову после смертельного ДТП

Фото: Instagram Дарьи Клюкиной

Модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина заступилась за свою подругу Викторию Короткову, которая стала участницей смертельного ДТП в Москве. В аварии на Кутузовском проспекте погиб пешеход. 5 октября мужчина, который перебегал дорогу в неположенном месте, угодил под колеса Mercedes Gelandewagen. За рулем была Виктория Короткова.

- Мне страшно и грустно. На месте Вики мог быть любой из потока в 10 рядов на Кутузовском проспекте в тот момент. Но оказалась она. Ей очень повезло, что на встречной полосе, куда ее вынесло, в неё никто не врезался. Отделалась гематомами и сотрясением мозга. Сказать, что сейчас она в шоке, это не сказать ничего, - высказалась уральская модель Дарья Клюкина. - Мне сложно подобрать слова, потому что знаю: многое из сказанного будет интерпретировано неверно. Но я просто хочу быть сейчас с человеком, которого люблю. Вика – моя подруга и я всегда буду поддерживать ее.

Отметим, Обе девушки звезды телепроекта «Холостяк», где они боролись за сердце Егора Крида. На шоу девушки были соперницами, а после подружились и продолжают общаться по сей день.