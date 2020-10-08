В Екатеринбурге заработали новые пункты оформления ДТП

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге открываются еще четыре пункта по оформлению ДТП. Три из них будут работать в круглосуточном режиме. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В круглосуточном режиме работают пункты, расположенные на улицах: Новинская, 13, Раевского, 9 и Машиностроителей, 53А. Пункт, который находится на улице 3-го Интернационала, 15, работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

- Автомобилисты могут оформить ДТП без участия сотрудников полиции – с помощью Европротокола. Воспользоваться им можно при условии, что в ДТП участвовало только два автомобиля, оба владельца застрахованы по ОСАГО, в аварии нет пострадавших, ущерб причинен лишь автомобилям участников аварии, имущество третьих лиц не пострадало, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.