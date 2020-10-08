У администрации Екатеринбурга снова перекрывают парковку

В субботу и воскресенье на площади 1905 года пройдет ярмарка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В грядущие выходные, 10 и 11 октября, власти снова закрывают автомобильную парковку напротив здания администрации Екатеринбурга. Дело в том, что в субботу и воскресенье на площади 1905 года пройдет ярмарка.

Она будет работать с 9:00 до 17:00. При этом парковку закроют уже с пятницы, с 23:00, до воскресенья 19:00.

- Организаторы обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади 1905 года на улицах Урицкого и Володарского, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Организаторы также просят всех участников ярмарки соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками и антисептиками.