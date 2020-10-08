На проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге потратят 80 миллиардов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проведение Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году нужно будет порядка 80 миллиардов рублей. Такие цифры во время пресс-конференции озвучил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Раппопорт. При том он уточнил, что это не точная сумма – окончательную стоимость можно будет установить только после того, как будет готова ценовая экспертиза новых объектов.

- Пока общая стоимость проекта порядка 80 миллиардов рублей. Из них затраты на строительство – порядка 55 миллиардов, - рассказал министр.

Напомним, не так давно губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал о подготовке к Универсиаде-2023.