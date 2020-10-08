Больницы Екатеринбурга отдают региональному Минздраву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 7 октября, в гордуме Екатеринбурга прошло заседание комиссии по социальной защите и здравоохранению населения. На встрече обсуждали передачу медучреждений города областному минздраву. Перечень организаций уже сформирован, в него вошли 23 объекта, в том числе и детский санаторий «Изоплит». Как отметили в пресс-службе гордумы, все их отдадут под власть регионального минздрава к 1 января 2021 года.

- Управление здравоохранения Екатеринбурга будет ликвидировано. По предложению регионального минздрава планируется создать отдел территориального развития, - рассказали в гордуме. – Структура займется реализацией перспективных планов развития, направленных на укрепление здоровья населения, в том числе развитием материально-технических без учреждений.

Горожанам переживать не стоит: все останется по-старому. Начальник горздрава Екатеринбурга Денис Демидов отметил, что структура учреждений во время перевода меняться не будет, что также хорошо и для сотрудников.