Ждать ли заморозков? Погода в Екатеринбурге на выходные

В конце недели в Екатеринбурге немного потеплеет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург пришла самая настоящая уральская осень: по ночам столбики термометров опускаются до минусовых отметок, временами идет дождь и пасмурно. Но к выходным в столице Урала немного распогодится и даже потеплеет. Рассказываем подробнее прогноз синоптиков Уралгидрометцентра.

В четверг, 8 октября, будет еще прохладно – до +6…+8. Будет переменно облачно и без осадков. Ветер южной четверти 4-9 м/сек.

В пятницу, 9 октября, обещают облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха прогреется до +12. Ветер западный 5-10 м/сек с порывами до 15 м/сек.

В субботу, 10 октября, будет облачно с прояснениями, днем может пройти небольшой дождь. Температура воздуха составит +10…+12. Ветер западный 5-10 м/сек.

В воскресенье, 11 октября, будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Столбики термометра поднимутся до +11. Ветер западный 5-10 м/сек.

Кстати, не так давно мы публиковали прогноз погоды от синоптиков на грядущую зиму. Его можно почитать здесь.