«Он всегда был отзывчивым человеком»: в Екатеринбурге скончался сотрудник министерства общественной безопасности

Одной из основных обязанностей Олега Малишевского было согласование митингов и общественных акций, которые проходят на территории Екатеринбурга и Среднего Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 49 году жизни скончался начальник отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий Олег Малишевский. Одной из его основных обязанностей было согласование митингов и всех общественных акций, которые проходят на территории Екатеринбурга и Среднего Урала. Причина смерти Олега Малишевского не называется. Соболезнования семье и друзьям чиновника выразили члены правительства и сотрудники областного министерства общественной безопасности.

- Это тяжелая, безвременная и невосполнимая утрата. Вся его жизнь - яркий пример беззаветного служения Отечеству, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. Он всегда был отзывчивым человеком, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Память о нем навсегда останется в сердцах его родных, друзей и коллег, - сказал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

В департаменте информационной политики рассказали, что большая часть его трудовой деятельности прошла в органах военной прокуратуры. За период прохождения военной службы Олег Малишевский был награжден знаками отличия «За службу в Заполярье», «За службу в военной прокуратуре», Грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того он награжден почетной грамотой губернатора Свердловской области.