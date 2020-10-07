На 229 гектарах планируется возведение жилых домов выше девяти этажей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки Широкой речки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.Судя по документам микрорайон ждет значительное расширение - застроить планируется почти 1,5 тысяч гектаров земли.

Всего микрорайон будет поделен на 13 зон. На каждой территории будет разрешено определенное строительство. На 229 гектарах планируется разместить жилые дома выше девяти этажей. 158 гектаров зайдут дома высотой от четырех до восьми этажей. Еще на 273 гектарах разместятся коттеджи и таунхаусы.

Фото: проектная документация

Проект планировки Широкой речки также предусматривает общественно-деловые зоны застройки. Например, на территории микрорайона планируют построить бассейн и спортзал. Также запланировано возведение новых школ и детских садов.

Развитие микрорайона будет проходить в два этапа. Планируется, что первая очередь будет построена до 2025 года, вторая - до 2035. Напомним, в сентябре на Широкой речке открыли долгожданную дорогу - участок дороги по улице Тенистой, который связал микрорайон с Академическим.