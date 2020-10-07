Евгений Куйвашев рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса

власти готовы оказать меры поддержки малому и среднему бизнесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за роста заболеваемости по COVID-19 вновь начали вводить ограничительные меры. Так, с 6 октября помимо усиления масочного режима в регионе запрещено работать по выходным детским комнатам и открывать фан-зоны и танцполы при проведении концертов.

Сегодня, 7 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram, что помимо ограничительных мер, власти уделили внимание мерам поддержки малому и среднему бизнесу.

- Понимаю, что сейчас сложные времена для предпринимателей. Но думаю, что такие меры поддержки могут существенно облегчить жизнь, - написал глава региона. - В частности, меняются правила распределения субсидий регионам на гранты для малого и среднего агробизнеса. Сроки использования грантов продлеваются, что поможет бизнесу успешно завершить начатые проекты, получить от них отдачу.

Также Евгений Куйвашев рассказал, что поддержку получат граждане, зарегистрированные как самозанятые. Помощь для них предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Самозанятые граждане смогут получить деньги в заем, гарантийнуюпомощь от фондов содействия кредитованию, льготную аренду бизнес-инкубаторов и ряд других мер поддержки.