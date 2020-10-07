В Екатеринбурге будут судить мужчину, хранившего в гараже контрафактный алкоголь

Мужчине, хранящему для продажи контрафактный алкоголь, грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который хранил у себя в гараже немаркированный алкоголь. По версии следствия, с февраля по март мужчина приобрел на рынке 2 028 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 0,7 литров каждая и 103 пластиковые канистры этилового спирта объемом по 10 литров. Общая стоимость закупленного превысила 620 тысяч рублей. При этом на алкоголь не было документов, подтверждающих легальность и безопасность алкогольной продукции. В марте 2020 года контрафактный алкоголь, который закупил мужчина, был изъят из оборота.

- Проведенная экспертиза показала наличие в изъятом алкоголе токсичных микропримесей, характерных для спирта этилового, ректификованного из пищевого сырья: ацетальдегид, этилацетат, метанол, д2-пропанол, 1-пропанол, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сейчас екатеринбуржцу грозит до трех лет лишения свободы.