«Устроил разборку с погромом»: на автохама Игоря Новоселова завели уголовное дело сразу по трем статьям

Автохам снова устроил дорожные разборки и разбил чужой Mitsubishi Lancer Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржец Игорь Новоселов, «прославившийся» после фразы: «Ты кому сигналишь, дядя», которую он сказал во время дорожного конфликта, рискует вновь оказаться за решеткой.

Причиной этому стал дорожный конфликт, который произошел 5 мая этого года в Березовском районе.

Новоселов вступил в перепалку с одним автолюбителем, а затем разбил его Mitsubishi Lancer.

- В ходе очередного дорожного конфликта подозреваемый преследовал потерпевшего до его дома, а когда машины остановились, устроил разборку с погромом, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В итоге на Игоря Новоселова возбудили дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), статье 119 УК РФ («Угроза убийством») и статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Для Игоря Новоселова избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Недавно екатеринбуржец устроил скандал в отделе полиции. За это Игоря Новоселова отправили в изолятор на пять суток.

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