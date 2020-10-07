Тагильчанка отсудила у лифтовой компании компенсацию за перелом ноги

Лечение женщины было оплачено за счет средств соцстраха Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудница Демидовской больницы получила компенсацию морального вреда от ООО «Тагиллифтмонтаж» за перелом ноги.

- По указанию главного инженера Демидовской больницы было демонтировано оборудование и сложено в указанное место. Она в это время сопровождала больного, это в ее обязанности входит. Она поскользнулась, упала и получила компрессионный перелом. Это случилось в декабре, мы узнали только в апреле, - сообщила TagilCity.ru руководитель ООО «Тагиллифтмонтаж» Инна Лазарева.

1 октября Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел поданный иск. В результате по заявлению ответчика стороны заключили мировое соглашение.

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