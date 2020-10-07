В Екатеринбурге ювелирный магазин оштрафовали из-за отсутствия масок и антисептиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора наведались в ювелирный магазин «Бриллиант», расположенный на Антона Валека. Во время внештатной проверки санврачи выяснили, что администрация магазина совершенно не соблюдает «антиковидный» режим.

- У сотрудников не было личных средств защиты, покупателям не предоставлена возможность соцдистанцирования из-за отсутствия специальной разметки, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В итоге, за нарушения на администрацию «Бриллианта» составили административный протокол, который передали в Верх-Исетский районный суд. После чего магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей.