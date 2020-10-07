В Екатеринбурге закрывают мост, который переходит в Сибирский тракт

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге дорожники вводят реверсивное движение по мосту в районе переулка Низовый, в Октябрьском районе. Мост соединяет две автомобильные дороги – Сибирский тракт и улицу Хлебную. Он был построен еще в 1966 году и с тех пор капитально не ремонтировался.

В 2017 году мост прошел обследование специальной комиссии, которая оценила его состояние как предаварийное. Спустя три года оно только ухудшилось, поэтому было решено срочно начать ремонт.

- В настоящее время подготовлена аукционная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции указанных путепроводов для приведения их в нормативное технико-эксплуатационное состояние, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Срок реализации проектных работ – два года.

Сейчас на участке установлены знаки реверсивного движения и освещение в темное время суток. Дорожники просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать маршрут.