В Екатеринбурге поймали мигранта без прав, который складировал мусор на берегу реки

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Минувшим вечером, 6 октября, в районе глиняного карьера у поселка Садовый близь Екатеринбурга полицейские задержали водителя самосвала, который доставлял строительный мусор. При этом на территории свалка была запрещена, но, несмотря на это, грузовик сделал два рейса и выбросил мусор на берегу.

Во время проверки документов оказалось, что прав у него не было не только на управление грузовиком, но и на пребывание на территории РФ. Машину тут же эвакуировали на штрафстоянку, а водителя доставили в полицию.

- В отношении него были собраны административные материалы по факту нарушения законодательства в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Также на мужчину составили административный протокол за то, что он находится в стране нелегально. А также за нарушение ПДД и езду без прав.

- Все это стало результатом работы полиции и работников администрации Орджоникидзевского района. Место, откуда доставлялся мусор, было установлено заранее – небольшая стройплощадка в поселке Садовый, - добавили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают создателей свалки.