Уральцам, не сдавшим тесты на COVID-19, выписали штрафы на 80 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начали штрафовать уральцев, возвращающихся из-за границы домой и не сдавших вовремя тесты на коронавирус. Дело в том, что, согласно распоряжению федерального Роспотребнадзора, сдать анализы и опубликовать результаты на портале госуслуг нужно в течение трех дней с момента возвращения из-за границы.

Так, например, 6 и 7 октября, в Екатеринбурге и Каменске-Уральском оштрафовали еще двух нарушителей. В обоих случаях суд назначил им штрафы в 10 тысяч рублей.

- На сегодняшний день с 1 августа из-за границы прибыло 24369 человек. В первые три дня после возвращения из-за рубежа прошли обследование 23677 человек, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. – У 91 человека тест подтвердился.

Еще 692 человека не сдали тест, на 269 уральцев составили административные протоколы. На сегодняшний день специалисты Роспотребнадзора оштрафовали восемь человек на 80 тысяч рублей.

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