Застали со спущенными штанами: двое омичей изнасиловали 57-летнюю екатеринбурженку

Оба мужчины в прошлом были судимы. Фото: «Плохие новости 18+»

В Екатеринбурге двое мужчин изнасиловали 57-летнюю екатеринбурженку. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, все произошло 29 сентября в первом часу ночи на улице Уфимской – рядом с заправкой. К преступлению мужчины не готовились заранее. Желание удовлетворить свою похоть у них возникло после употребления алкоголя.

Задержать мужчин удалось прямо на месте преступления. Помогли случайные очевидцы. Предполагаемыми насильниками оказались двое мужчин, которые прописаны в Омской области. Их имена Канат Молдохимов и Даурен Бельдеубаев.

Как уточнил наш источник, до этого оба мужчины уже были судимы. Даурен Бельдеубаев был судим за кражу, а его «коллега» Канат Молдохимов в прошлом имел срок за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть человека.

Канат Молдохимов в прошлом имел срок за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности повлекшего смерть человека. Фото: соцсети

Как сообщает паблик «Плохие новости 18+», одним из свидетелей происшествия стал их подписчик. Он поймал мужчин прямо в момент случившегося. По его словам, обвиняемые затащили женщину в кусты, где совершили свой гнусный поступок.

Позже информацию о преступлении подтвердил руководитель следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Вячеслав Бабушкин. Он рассказал, что двое мужчин 29 и 33 лет случайно встретили свою жертву на улице.

- Обвиняемые были задержаны гражданами, которые в этот момент проходили мимо и, поняв, что пострадавшая стала жертвой преступления, решили оказать ей помощь, - уточнил Вячеслав Бабушкин.

Сейчас обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).

Сейчас Канат Молдохимов и Даурен Бельдеубаев находятся под стражей.

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