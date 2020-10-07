В «Екатеринбурггазе» прошел конкурс мастеров

Фото: «Екатеринбурггаз»

В АО «Екатеринбурггаз» состоялся второй этап конкурса мастеров – среди специалистов службы подземных сетей. За первое место боролись девять сотрудников от трех Производственных управлений. Мастерство специалистов оценивало профессиональное жюри во главе с главным инженером «Екатеринбурггаза» Иваном Паслером.

В начале соревнований мастерам служб подземных сетей необходимо было продемонстрировать теоретические знания и оформить наряд-допуск, а затем пройти практическое задание. Каждый участник должен был проверить укомплектованность бригады, наличие и работоспособность всех инструментов, рассказать технологическую последовательность выполнения ТО газовой задвижки и продемонстрировать умение работы с газоанализатором. После этого всем конкурсантам нужно было провести инструктаж потребителю и выполнить задание на клиентоориентированность.

Фото: «Екатеринбурггаз»

По итогам выступлений «бронзу» и «серебро» взяли представители Производственного управления-1 – мастера СПС Сергей Латыпов и Борис Румянцев. А лучшим по сумме баллов стал старший мастер из Производственного управления-3 Игорь Георгиев.

«Я считаю, такие конкурсы нужно проводить каждый год. Во-первых, на них себя проверяешь. С годами ведь начинает казаться, что ты уже знаешь все, а к соревнованиям все равно нужно подготовиться, что-то перечитать. А во-вторых, это возможность посмотреть на других специалистов, подчерпнуть опыт», – рассказал один из участников Алексей Бурнашев.

Фото: «Екатеринбурггаз»

Напомним, первый этап конкурса мастеров прошел в марте 2020 года. Тогда состязались представители служб домовых сетей трех Производственных управлений. Первое место заняла старший мастер СДС ПУ-2 Татьяна Накапкина, второе и третье места взяли представители ПУ-1: старший мастер Михаил Кстенин и мастер Светлана Миронова. Как отметили члены жюри, все мастера СДС показали высокую степень клиентоориентированности. Работа в этом направлении ведется в службах домовых сетей Производственных управлениях уже не первый год. А вот представители служб подземных сетей столкнулись с такой задачей на конкурсе впервые, и далеко не все смогли справиться с ней на достойном уровне.

Победители конкурса в номинациях «Лучший мастер службы домовых сетей по техническому обслуживанию газового оборудования» и «Лучший мастер службы подземных сетей» будут награждены денежными премиями и ценными призами.

Конкурс мастеров в компании проводится впервые по инициативе генерального директора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова.