Под Екатеринбургом фура протаранила Toyota Vitz

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Екатеринбургом, в районе поселка Белоярский, грузовик Scania протаранил Toyota Vitz. От удара легковушка превратилась в груду металла, 45-летняя женщина, находившаяся за рулем Toyota, серьезно пострадала.

- 35-летний водитель грузовика с 17-летним стажем вождения, двигаясь по трассе в сторону посёлка Малышева со стороны Екатеринбурга, выехал на встречную полосу, так как отвлёкся от дороги, разговаривая по телефону. В результате грузовик столкнулся с легковым автомобилем, за рулем которого находилась женщина с 7-летним стажем вождения, - сообщили «Уральскому меридиану» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Женщину госпитализировали в медсанчасть № 32 Заречного с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами руки и ноги.