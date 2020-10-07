Екатеринбурженка «подарила» мошенникам 45 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале октября в полицию Екатеринбурга обратилась 36-летняя местная жительница, которая рассказала, что у нее с банковской карты украли 45 тысяч рублей. Ей позвонили с номера, начинающегося на «495». Неизвестная представилась сотрудником банка и рассказала, что кто-то снимает с ее карты деньги.

- После этого лжесотрудница банка сообщила гражданке, что на ее номер поступят коды активации, которые она должна будет ей озвучить, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – При этом незнакомка заверила заявительницу, что данная мера необходимо для ее защиты.

Напуганная женщина сделала все, как ей сказали. В итоге, с ее счета списались 45,8 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража» и выясняют сейчас всех причастных к преступлению.