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На Урале наказали вандала, испортившего памятник воинам Великой отечественной войны

Мужчина должен будет отработать 180 часов обязательных работ
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Мужчина должен будет отработать 180 часов обязательных работ

Мужчина должен будет отработать 180 часов обязательных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заречном, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя Артема Денисова, которого обвиняют в вандализме. В мае этого года мужчина выпил и решил испортить памятник, расположенный на входной группе Аллеи Славы и посвященный воинам Великой Отечественной войны.

- На памятнике были надписи «Никто не забыл, ничто не забыто», а также «1941-1945». Из хулиганских побуждений он демонтировал на выгравированных годах цифры «1» и «9», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вандала быстро поймали. В ходе судебного разбирательства он полностью признал вину и раскаялся в том, что натворил. В итоге, суд назначил ему 180 часов обязательных работ.

Криминал