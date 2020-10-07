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Общество

Оплата имущественных налогов во время кризиса из-за коронавируса: будут ли послабления в Свердловской области

Отвечают в региональном управлении федеральной налоговой службы
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Жители Свердловской области начали получать уведомления для оплаты имущественных налогов.

Жители Свердловской области начали получать уведомления для оплаты имущественных налогов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области жителям стали приходить уведомления об оплате имущественных налогов. Заплатить их, как обычно, нужно до 1 декабря. Иначе потом налоговая служба начнет начислять пени. Между тем один из главных вопросов у налогоплательщиков в этом году - будут ли поблажки при оплате налогов, ведь из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, введенных в регионе, у многих начались финансовые трудности. Сегодня, 7 октября, в региональном управлении федеральной налоговой службы ответили на этот вопрос.

- В части имущественных налогов никаких дополнительных преференций, связанных с пандемией, у нас не предусмотрено, - уточнила Лидия Исаева, заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области. - Уплата происходит всего раз в год. В течение года у каждого налогоплательщика была возможность оценить свои возможности, рассчитать, каким у него будет имущественный налог, и если сумма для него непосильная, то он мог избавиться от какого-то одного объекта. Но есть индивидуальные предприниматели, которые платят налог на имущество физических лиц в немаленькой сумме, и они могли попасть в ряды пострадавших отраслей. Тогда они могут воспользоваться действующей преференцией для таких отраслей в части отсрочки или рассрочки этого платежа.

Добавим, что ранее о финансовых бюджетных потерях Екатеринбурга из-за пандемии коронавируса говорил глава города Александр Высокинский. Он отмечал, что столица Урала не досчиталась порядка 1.5 миллиардов рублей. К концу года эта цифра может подрасти.