Екатеринбурженку будут судить за кражу денег с Ozon Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в краже денег пользователей в магазине Ozon. Все то время, пока она проворачивала свои махинации, она работала там. Она заключила договор возмездного оказания услуг по приему, регистрации входящих звонков и консультированию клиентов. Взамен получила логин и пароль для входа в систему.

После этого она перевела часть денег на счет клиента магазина, создала ложную учетную запись и точно также продолжила красть деньги.

- Зачастую обвиняемая подбирала пароли учетной записи других операторов, получала возможность управления движением электронных денег якобы от имени других операторов и осуществляла перевод электронных денег на подконтрольный ей счет, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В общем она с декабря 2018-го по ноябрь 2019 года украла 1,3 миллиона рублей. На нее завели уголовное дело и направили в суд.