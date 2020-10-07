«Екатеринбурггаз» заменил плиты в домах пожилых граждан

Фото: «Екатеринбурггаз»

В уральской столице состоялась благотворительная акция, приуроченная к Международному дню пожилого человека. Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» заменили газовые плиты с истекшим сроком эксплуатации пожилым гражданам, инвалидам и ветеранам труда. В акции приняли участие 10 пенсионеров.

В домах пожилых граждан специалисты установили современные газовые плиты Darina с функцией «газ-контроль». Такое оборудование более безопасное в эксплуатации, так как позволяет избежать утечки газа – при затухании пламени подача газа прекращается. Кроме новых плит, всем пенсионерам заменили в рамках акции краны опуска и газовые шланги.

Фото: «Екатеринбурггаз»

Срок эксплуатации газовых плит не должен превышать 15 лет, однако почти у всех участников акции оборудование отработало более 35-40 лет. «Мне слесарь на ТО сказал, что мою плиту давно пора менять. Она уже устала служить», – рассказал пенсионер Андрей Николаевич Холкин.

«У меня семь правнуков, раньше каждую субботу приезжали, пекла им угощения, а потом духовка сломалась. Сейчас снова смогу пользоваться. Спасибо вам большое, что позаботились о ветеране, уже не ждала, что могут просто так для нас что-то сделать», – сказала труженик тыла и ветеран труда Мария Ивановна Гришачина.

Фото: «Екатеринбурггаз»

Благотворительная акция по замене газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации проходит в уральской столице по личной инициативе генерального директора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова с 2014 года. За это время ее участниками стали более 200 пожилых жителей города.