У жителя Китая забрали самовары, которые он тайком из Екатеринбурга пытался провезти на родину

Самовары отнесли к культурным ценностям, а потому вывозить их можно было только с разрешительными документами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре прошлого года уральские таможенники перехватили два почтовых отправления, которые пытались вывезти в Китай. В них лежали жаровые угольные самовары. Отправителем оказался гражданин КНР Сяо Ян. По данному факту было возбуждено административное дело.

- Была проведена комплексная экспертиза культурных ценностей, которая установила, что два самовара с клеймами фабрик Воронцовых и «Тейле с сыновьями» являются предметами декоративно-прикладного искусства 19-го века, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

В итоге, самовары отнесли к культурным ценностям. А вывозить такие предметы можно только с разрешительными документами, которых у жителя Китая не было. Октябрьский районный суд постановил забрать самовары. Но господин Ян был не согласен и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако решение было оставлено без изменений.