Реконструкция развязки у «Калины» в Екатеринбурге под вопросом

Ремонты должны были начать во второй половине 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Екатеринбурге должна была начаться масштабная реконструкция дорожной развязки у концерна «Калина». Однако так и не началась. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города, в этом году автомобилисты смогут вздохнуть спокойно – до конца 2020-го работ на участке, скорее всего, не предвидится.

Однако когда ремонты начнут – тоже пока неизвестно.

- Срок на данный момент никто не корректировал. Согласно переданной документации, из бюджета Свердловской области стоимость составит на меньше шести миллиардов, - рассказали нам в администрации.

Напомним, чуть раньше вице-мэр Алексей Бирюлин сообщал, что начало реконструкции развязки назначено на вторую половину этого года. Власти даже представляли трехмерный проект дороги.