В Екатеринбурге поймали граффитиста, разрисовывавшего щиты у железной дороги

Фото: пресс-служба транспортной полиции по УрФО

В Линейный отдел МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский поступило сообщение от машиниста грузового поезда, который рассказал, что неизвестные молодые люди разрисовывают защитные щиты у железной дороги.

Парней было пятеро, они рисовали баллончиками граффити. Полицейские тут же выехали на место.

- Сотрудникам транспортной полиции молодой человек пояснил, что увлекается жанром городской живописи и пообещал в ближайшие дни убрать рисунки и устранить нанесенный вред, - рассказали в пресс-службе полиции.

В итоге, на парня составили административный протокол.