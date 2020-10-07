Остались последние штрихи: Зеленую рощу в Екатеринбурге благоустроили на 95%

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Минувшим днем, 6 октября, в парк Зеленая роща, что в Екатеринбурге, с проверкой наведалась комиссия. Специалисты отчитались о том, на какой стадии находятся работы по благоустройству. По словам заместителя директора МКУ «Городское благоустройство» Алексея Погадаева, работы выполнены на 95%.

- На территории парка подходят к финалу работы, связанные с организацией дорожно-тропиночной сети, установлен бортовой камень, завозится щебень, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Сейчас специалисты садят деревья и кустарники на территории парка, почти полностью уложен рулонный газон. Полным ходом идет установка спортивных площадок.