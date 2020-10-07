Все состоят на учете: в Нижнем Тагиле ищут трех сбежавших подростков

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле полиция вот уже несколько дней разыскивает трех сбежавших подростков. Им по 14, 15 и 17 лет. Так, 2 октября пропали 14-летний Егор Стародубов, воспитанник социально-реабилитационного центра, и его 15-летний приятель Давыд. Товарищи сбегают уже не первый раз – вот и в тот день они снова не вернулись с занятий из школы.

- В ПДН оба подростка состоят на учете несколько лет за совершение самовольных уходов и противоправных деяний, - рассказали в полиции Нижнего Тагила. – Сейчас проверяются ТЦ, подъезды домов, чердаки – излюбленные места подростков. Проверялась информация об их нахождении в одном из коллективных садов, где их видели садоводы, но их не нашли.

Приметы Егора: рост 151 сантиметр, светлые короткие волосы, светлые глаза, выступающий подбородок.

Был одет в серые спортивные штаны, серую кофту, синюю футболку и темные кроссовки.

Приметы Давыда: рост 166 сантиметров, прямые светло-русые волосы, светлые глаза.

Был одет в черную ветровку, штаны и кроссовки.

Кроме того, с 4 октября полиция разыскивает еще одного воспитанника социально-реабилитационного центра, 17-летнего Илью Кокотеева. В тот день его бабушка забрала его на выходные, отпустила ненадолго погулять, но тот так и не вернулся обратно.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые прямые волосы, голубые глаза.

Был одет в черную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, черные кроссовки. На голове – красная трикотажная шапка с черным рисунком и с бомбошкой черно-красного цвета.

Если вы вдруг видели где-то подростков или знаете, где они могут быть, обязательно сообщите в полицию Нижнего Тагила по телефонам: 8 (3435)97-68-02 или 102.