Евгений Куйвашев показал, как будут выглядеть три объекта Универсиады-2023

Академия волейбола имени Николая Карполя Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в Instagram фотографии проектов трех объектов Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Глава региона показал, как будет выглядеть Академия волейбола имени Николая Карполя, которую планируют достроить до конца этого года, Дворец дзюдо, строительство которого планируется завершить в 2022-2023 году и объекты Деревни Игр.

Дворец дзюдо Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Один из объектов Деревни Игр Фото: Instagram Евгения Куйвашева

- К этому мероприятию мы строим сразу несколько спортивных объектов, улучшаем инфраструктуру города - все это станет наследием уральцев после проведения соревнований. В частности, объекты Деревни Игр мы планируем передать Уральскому федеральному университету, - написал глава региона.

Евгений Куйвашев отметил, что по предварительным данным, на подготовку к Всемирным студенческим играм будет потрачено 38,37 миллиардов рублей, из них больше половины - 20,5 миллиардов рублей - средства федерального бюджета.

Напомним, что подготовку к Универсиаде глава региона сегодня обсудил с президентом России Владимиром Путиным.