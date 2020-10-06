На Урале силовики прикрыли подпольный цех, в котором мигранты шили спортивную одежду

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Артемовском Свердловской области силовики прикрыли подпольный цех, в котором мигранты шили спортивную одежду. Здание на улице Достоевского, 30 привлекло внимание сотрудников полиции во время рейда по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Проверяющие застали в швейном цеху на рабочих местах 12 иностранных граждан. Как рассказал Валерий Горелых, жили и питались портные здесь же, в специально оборудованном пристрое.

- В ходе осмотра служебных помещений цеха оперуполномоченные ОЭБ и ПК обнаружили 12 швейных машинок, упаковочное оборудование, ткань и три коробки этикеток с товарными знаками «NCK», «J-CLUB», «PinkDaisy». Здесь же хранились более 6 000 единиц готовой продукции, предназначенной для реализации: спортивные куртки - 5 700 штук, штаны - 121, детские комбинезоны - 376, детские штаны - 50, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Сотрудники полиции выяснили, что пять человек не имели права заниматься предпринимательской деятельностью. Их доставили в отделение, где на них возбудили административные дела. Сшитую одежду силовики изъяли и направили на экспертизу. Сейчас полицейские ждут ответа из Роспатента о правообладателях брендов, использовавшихся в обнаруженном цеху.

Руководил бригадой портных местный ранее не судимый 44-летний мужчина. Свой бизнес он организовал в 2014 году, выкупив в собственность здание бывшего транспортного предприятия.